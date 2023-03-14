США и Британия создадут ротационные силы из атомных подлодок в Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы создадим ротационные силы из субмарин США и Великобритании в Австралии», - отметил он на брифинге.

Чиновник добавил, что страны будут проводить обучение работе с АПЛ.

По его словам, ротационные силы планируется создать к 2027.

Как писал сайт KP.RU, президент США Джо Байден заявил, что Австралия намерена оставаться страной, не обладающей ядерным оружием, несмотря на пакт AUKUS и планы получения атомных подлодок.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», - сказал Байден.

Он добавил, что Австралия не будет производить ядерное топливо для атомных подлодок.

Ранее в Пекине подчеркивали, что соглашение США, Британии и Австралии о трехстороннем партнерстве по обороне и безопасности провоцирует гонку вооружений, а также угрожает миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.