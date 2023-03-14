Глава ВОЗ: В 2023 году пандемия COVID-19 в мире завершится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на вручении ему медали заявил, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию».

Глава ВОЗ подчеркнул, что «сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии».

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года исследователи из Национального института здравоохранения США обнаружили, что коронавирусы SARS-CoV-2 проникают во все органы тела. Ранее COVID-19 считался респираторной инфекцией – той, которая поражает легкие и верхние дыхательные пути.

13 декабря 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коревой пандемии в России не ожидается.

«Коревой пандемии мы не ждем, а вспышечная ситуация может быть», - сообщила она.

При этом Попова отметила, что вспышки могут быть в разных странах.