Что произошло в ночь на 14 марта

NYP: США не смогут неограниченно печатать доллары из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, об этом написал обозреватель New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», - сообщил Ньюман.

Журналист подчеркнул, что «эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары».

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