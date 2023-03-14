Китай возобновит выдачу всех категорий виз иностранцам Фото: REUTERS

Китай со среды, 15 марта, возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 14 марта, объявил консульский департамент Министерства иностранных дел КНР.

Уточняется, что с 15 марта 2023 года в Китай можно будет въезжать по еще действующим визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года, а занимающиеся выдачей виз учреждения возобновляют рассмотрение и выдачу виз.

Также возобновят политика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также - в южную провинцию Гуандун для групп иностранцев, которые въезжает из Гонконга и Макао. Кроме того, въезд без виз возобновлен для туристических групп из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Напомним, в конце прошлого года Китай уже упростил процедуру получения деловых, учебных и гостевых виз, заявив о планах упростить въезд в страну.