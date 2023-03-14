Инструкторы из стран НАТО проводили для украинских войск минно-взрывную подготовку еще в 2018 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник российских силовых структур заявил, что инструкторы стран Североатлантического альянса еще в 2018 году проводили минно-взрывную подготовку украинских войск по аналогии с той, что необходима для совершения терактов. Об этом пишут РИА Новости.

Таким образом сотрудник силовых структур прокомментировал имеющиеся в распоряжении агентства фотографии и видео со смартфонов украинских боевиков убитых в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам собеседника агентства, фотографии на телефоне одного из убитых боевиков в ДНР сделаны в 2018 году, сто определили по метаданным. На снимках Вооруженным силам Украины (ВСУ) преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках, обучая правилам досмотра автомобилей, правилам поведения при штурме дома, а также сборам самодельных взрывных устройств из подручных материалов.

«Подготовка выше среднего - это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника», - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное обучение было схоже с подготовкой террористических организаций на Северном Кавказе.

Напомним, накануне депутат Европарламента Мик Уоллес назвал главной причиной украинского конфликта расширение НАТО и его вмешательство в суверенные дела Украины.