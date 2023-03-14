Завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП начался в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России перешли к завершающему этапу наземных испытаний беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), а первый полет запланирован в апреле 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент ТрАМП прошел руление, проверку и отладку механизмов управления. Кроме того, аппарат уже совершил пробежки без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.

«ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам. Беспилотник завершает программу наземных испытаний - уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом», - приводит агентство заявление своего информированного источника.

Сообщается, что в скором времени на аппарат установят штатный двигатель, а также постоянные стойки шасси взамен технологических.

Напомним, ТрАМП представляет из себя новейший комплекс разведки, который может не только обнаружить, но и идентифицировать человека на расстоянии до 18 км. Как писал сайт KP.RU, аппарат использует лазерный луч.