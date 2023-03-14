РИА Новости: Украинские войска применяют все виды вооружений на Артемовском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска задействуют авиацию, бронетехнику, а также всевозможные виды вооружения для ударов в направлении Часова Яра под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

«По нам у них задействована авиация, «вертушки» вылетают за светлый день по раз семь - восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам», - приводит агентство РИА Новости его слова.

Как заявил боец, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тактику «танковой карусели». По его словам, при штурме населенного пункта Берховка с украинской стороны работал танковый батальон с предварительно оборудованных позиций у жилых домов. Как отметил собеседник издания, подобная тактика сохранялась весь день.

Напомним, днем ранее, 13 марта, один из бойцов заявил, что российские войска подходят к железной дороге, по которой украинская армия осуществляет подвоз резервов в Артемовск.