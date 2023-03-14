Пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1000 кв. метров Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Симферополе утром во вторник, 14 марта, загорелось складское помещение на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России, где уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет», - сказано в заявление, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что к тушению возгорания были привлечены примерно 30 человек, а также семь единиц техники. Отмечается, что на данный момент пожар смогли потушить.

Напомним, в минувшую субботу, 11 марта, пожар произошел в квартире на четвертом этаже четырнадцатиэтажного дома в Москве. Как писал сайт KP.RU, один человек погиб, а еще одного смогли спасти из огня. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.