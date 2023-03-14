Сеть пиццерий Papa John's собирается продолжить работу в России самостоятельно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John's намерен продолжать работу отдельно от американского холдинга, но обновит концепцию и бренд. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на знакомых с ситуацией экспертов.

Как передает издание, ссылаясь на источник, знакомый с ходом процесса, сеть пиццерий в России собирается развиваться отдельно от американской Papa John's International, сменив перед этим свое описание, а также историю и концепцию бренда.

Отмечается, что на российском сайте пиццерии уже изменили логотип «Папа Джонс», а оператором доменных имен сети с конца прошлого года вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас» стало московское ООО «Комо». Кроме того, «4 Папас» зарегистрировала несколько новых доменов, среди которых папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru.

Собеседник издания называет маловероятным продажу бизнеса, заявляя, что управлять сетью продолжит та же команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

Напомним, Papa John's работает в России 198 точек, однако в марте прошлого года сеть Papa John's International приостановила всю операционную, а также маркетинговую и деловую поддержку на российском рынке.