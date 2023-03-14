Автодилеры сообщили о планах привезти новые модели автомобилей в Россию весной 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автодилеры заявили о намерении привезти весной этого года по параллельному импорту несколько принципиально новых для России автомобилей, среди которых электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z. Об этом рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.

Как сообщили представители отрасли, в продаже должны появиться ранее модели, которые ранее официально не ввозились большими партиями, такие как Mazda CX-4, Mazda Atenza, Toyota Avalon, а также электрический Avatr 11.

«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon», - сказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова, отметив, что на сегодняшний день основным направлением поставок по параллельному импорту остаются марки среднего и премиального сегмента.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх также отметил, что за счет параллельного импорта появилась возможность привозить в страну принципиально новые для рынка модели машин.

Напомним, накануне Минпромторг РФ включил в перечень товаров для параллельного импорта автомобили 12 марок, а с мая прошлого года в список уже было включено более 30 автомобильных марок.