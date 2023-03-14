Михаил Дегтярев: «Благодаря взаимодействию с МЧС, последние три года удалось пройти без жертв»

Хабаровский край хорошо зарекомендовал себя в работе по предупреждению ЧС. Фото: правительство Хабаровского края

Уровень подготовки Хабаровского края к успешному прохождению сезона паводков и пожаров стал главным вопросом на повестке рабочей встречи губернатора Михаила Дегтярева с Александром Павловым - заместителем начальника ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России.

Как заметил в начале встречи глава региона, особенности географического положения субъекта, а также специфика его климата являются причиной возникновения на территории края всех видов природных угроз.

- Каждый год мы ощущаем на себе как лесные пожары, так и паводки, поэтому мероприятия по предупреждению ЧС и предотвращение возможных негативных последствий в связи с их прохождением находятся на особом контроле. Постоянное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю позволяет нам совместно оперативно выполнять задачи по защите людей и имущества, поставленные президентом, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сформированная для этих целей постоянная группировка сил, состоящая из сотрудников МЧС России, а также специалистов комитета краевого правительства по гражданской защите и местных кадров, уже в этом году была увеличена в численности и сегодня составляет 5700 человек. Кроме того, в строю находятся 1700 единиц действующей техники. Весь краевой материальный резерв оценивается в один миллиард рублей и, помимо прочего, включает плавательные средства, теплые вещи, палатки для пострадавших и другие необходимые вещи.

- Мы свою работу знаем хорошо и относимся к ней со всей ответственностью. Благодаря нашим слаженным действиям с МЧС России, последние три года удалось пройти без жертв среди населения и серьезного материального ущерба, - заявил губернатор.

Профессионализм сотрудников ведомств и служб региона был высоко оценен и председателем комиссии центрального аппарата МЧС России по проверке Хабаровского края на готовность к безаварийному прохождению паводкоопасного и пожароопасного сезонов. По словам Александра Павлова, Хабаровский край на хорошем счету в министерстве.

Еще один вопрос, который стороны рассмотрели в ходе совещания – организация учебно-методического сбора с главами муниципальных образований Хабаровского края. Учения пройдут уже в третий раз, и в этом году мероприятие состоится 15-16 марта в районе имени Лазо. Участники рабочей встречи сошлись во мнении относительно их эффективности и практической применимости.