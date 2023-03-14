В России предложили создать регламент по уведомлению пациенток о беременности Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент, согласно которому врачи будут уведомлять женщин о беременности в более мягкой форме.

О беременности будущая мама узнает после проведения теста, а потом отправляется к акушеру-гинекологу. Беседа с этим специалистом часто является решающей, поэтому важно, чтобы медицинский работник не ставил с порога женщину перед выбором «Будем сохранять или прерывать?».

«В утвердительно-одобрительной форме» врач должен предлагать пациентке сохранить ребенка, тогда процент абортов сократится. В противном случае, женщины начинают задумываться о прерывании беременности, даже если не собирались этого делать.

- Известны случаи, когда врачи настаивают, чтобы женщина сделала аборт, если, например, она многодетная мать, — пояснила Волынец в комментарии RT.

По закону, до 12 недель женщина может прервать беременность, но инициатива должна исходить от женщины, а заставлять ее и подталкивать – неправильно.

Врач также должен рассказывать о всех мерах поддержки матерей со стороны государства и общественных некоммерческих организаций.

- Стереотип о том, что дети — это непозволительная роскошь, нужно устранять, - отметила Ирина Волынец.

Свое обращение она направила на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Ранее, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова дала советы беременным, которые страдают метеозависимостью. Врач подтвердила, что от перепадов температур у будущей матери может ухудшиться общее самочувствие, могут появиться головные боли, нехватка воздуха (одышка), чувство перебоев в работе сердца, сердцебиения, потливость, резкая слабость и головокружение. Но проводить эти дни в постели медик не советует, пишет "Газета.Ru".

Беременность и роды омолаживают организм женщины. При этом в большей степени это ощущают на себе мамы старше 35–40 лет. В этот период активизируются все ресурсы женского организма, ведь после родов нужно постоянно держать себя в тонусе, сохранять физическую форму, пишет газета "Известия".