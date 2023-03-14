Глава CCBLR Прозоров заявил, что отключение российских банков от SWIFT тормозит торговлю с Европой Фото: REUTERS

Руководитель Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров рассказал о негативных последствиях отключения российских банков от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), указав на то, что это тормозит торговлю с Европой.

«Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT», - приводит РИА Новости слова генерального директора CCBLR.

Прозоров заявил, что на данный момент каждый перевод из российских банков проверяется отдельно, что необходимо для пресечения попыток обхода санкционных ограничений. Как уточнил CCBLR, подобными операциями занимаются особые отделы, которых не так много.

«Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю», - отметил он.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что российские банки, на которые не распространяются международные санкции, могут использовать альтернативные методы для обмена вместо SWIFT, приведя в пример факс и электронную почту.

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