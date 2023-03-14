Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве резкую оттепель 14 марта 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре весна, но зима пока не думает сдаваться. Столицу заваливает снегом. Утром 14 марта прошел очередной снегопад и коммунальщики борются с его последствиями.

Но скоро на помощь им придет сама природа, уже днем столбики термометров поднимутся до положительных от меток.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что днем 14 марта в Москве резко потеплее до +2…+4 градусов.

- Из царства холода мы переносимся в царство тепла, - говорит синоптик NEWS.ru.

Потепление прилет с дождем, переходящим порой в мокрый снег. А еще поднимется сильный ветер, но даже с учетом этих катаклизм, можно говорить о приходе весенней оттепели в столичный регион.

По климатическим нормам, метеорологическая весна обычно наступает в Москве в самом конце марта, 28-29-го числа. В этом году ждем тепла намного раньше.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что тепло в 2023 году накроет столицу уже к 19 марта.