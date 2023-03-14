Житель Комсомольска-на-Амуре арестован по делу о госизмене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу гражданина, в отношении которого было заведено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как передает РИА Новости, по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), житель Комсомольска-на-Амуре сам предложил украинской разведке передавать сведения об объектах Министерства обороны РФ в Хабаровском крае.

«Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК РФ», - говорится в релизе.

Напомним, днем ранее сайт KP.RU писал про уголовное дело по статье «Государственная измена». Оно было возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Как сообщалось, оказалось, что она финансировала украинские войска.