Марочко заявил о минировании украинскими боевиками берега у реки Северский Донец под Кременной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проводить активные инженерные работы к югу от города Кременная, минируя берег у реки Северский Донец под Кременной. Об этом во вторник, 14 марта, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега.», - написал военный эксперт в своем Telegram-канале, уточнив, что на этой территории закладывают, как противопехотные, так и противотанковые мины, а также могут использовать самодельные взрывные устройства.

По его словам, минирование берега проходит на ширине до 10 метров.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Марочко также заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) около Сватово и Кременной, указав на то, что это происходит на фоне улучшения погодных условий.