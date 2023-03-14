Марочко заявил о минировании украинскими боевиками берега у реки Северский Донец под Кременной
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проводить активные инженерные работы к югу от города Кременная, минируя берег у реки Северский Донец под Кременной. Об этом во вторник, 14 марта, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега.», - написал военный эксперт в своем Telegram-канале, уточнив, что на этой территории закладывают, как противопехотные, так и противотанковые мины, а также могут использовать самодельные взрывные устройства.
По его словам, минирование берега проходит на ширине до 10 метров.
Кроме того, как писал сайт KP.RU, Марочко также заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) около Сватово и Кременной, указав на то, что это происходит на фоне улучшения погодных условий.