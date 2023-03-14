Розенбаум впервые вышел на связь после операции в Красноярске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 марта Александр Розенбаум впервые после экстренной госпитализации во время гастролей в Красноярске вышел на связь. Артист сообщил, что с ним все в порядке, но запланированное выступление в Братске, к сожалению, придется перенести.

Розенбаум отметил, что остальной гастрольный график останется в силе. Также артист поблагодарил всех за заботу и оказанную поддержку.

- Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как и моё здоровье! - заверил исполнитель. Об этом он сообщил своим поклонникам на странице в Вконтакте.

Как писал ранее сайт KP.RU, Народный артист России Александр Розенбаум попал в больницу в ходе гастролей в Красноярске. После окончания концерта в Гранд-холле исполнитель пожаловался на боли в ноге. Он обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи, после обследования ему вынесли диагноз – тромб. Артисту тут же экстренно сделали операцию, которая прошла успешно.

Напомним, что последний раз музыкант оказывался в больнице для операции в 2019 году. Тогда процедура была плановая, без какой-либо угрозы для жизни.