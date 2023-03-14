Песков заявил, что перевести украинский конфликт в мирное русло пока невозможно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва должна достигнуть целей специальной военной операции, но вывести решение украинского конфликта в мирное русло на данный момент невозможно.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона ценит «изрядные усилия» стран, пытающихся вывести решение украинского конфликта в мирное русло.

«Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военными путями при нынешней позиции Киевского режима. Здесь ничего не поменялось … Пока это невозможно. Пока этот конфликт решается военными путями», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, днем ранее, 13 марта, Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции на Украине остается главным приоритетом Москвы, отметив, что, на сегодняшний день их возможно выполнить только военным путем.