Путин проведет мероприятия по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией

Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин перед годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией, которая будет отмечаться в субботу, 18 марта, проведет субстантивное совещание, а также у главы государства запланированы мероприятия и в саму праздничную дату. Об этом во вторник, 14 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют», - сказал представитель Кремля.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, когда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. В голосовании приняли участие более 80% имевших право голоса жителей региона, среди которых за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма, а также 95,6% жителей Севастополя. Как писал сайт KP.RU, в марте 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.