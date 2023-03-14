Глава Приамурья поручил подготовить запуск авиарейсов из Благовещенска в Китай, Таиланд и Вьетнам

Из Благовещенска планируется запустить рейсы в КНР, Таиланд и Вьетнам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать варианты запуска авиарейсов в страны азиатского региона. Предложения об организации новых маршрутов уже направили российским и иностранным авиакомпаниям. Авиаперевозчики выразили заинтересованность в открытии новых рейсов из Благовещенска. Сейчас власти прорабатывают варианты запуска регулярного авиасообщения из столицы Приамурья в Китай, Таиланд, Вьетнам и Узбекистан.

«Эпидситуация стабилизируется, и люди начинают активно путешествовать, в том числе на самолетах. За 2022 год через Благовещенский аэропорт прошло 843 тысячи пассажиров, что на 15% больше, чем в 2021, количество бортов, прошедших через наш аэропорт, выросло на 20%, на 18% увеличился и грузопоток. Чтобы в 2023 году эти цифры увеличить, нужно прорабатывать варианты новых маршрутов как на внутренних, так и международных линиях. Самым перспективным направлением сейчас являются страны Азии», - рассказал губернатор Василий Орлов в ходе совещания по вопросам развития международных пассажирских авиаперевозок.

На совещании также обсуждался вопрос модернизации международного аэропорта в Благовещенске. В рамках концессионного соглашения, подписанного в 2021 году между правительством области и «АБС Благовещенск», в столице Приамурья построят новый аэровокзал. Современный терминал внутренних и международных линий площадью около 25 тысяч квадратных метров сможет принимать до 1,3 миллиона пассажиров в год. В терминале оборудуют две галереи, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа. Кроме того, в аэропорту построят грузовой комплекс мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год.

Сейчас продолжается конкурс по выбору подрядчика для строительства аэровокзального комплекса. Его итоги подведут в апреле, а в июне должны стартовать строительные работы.