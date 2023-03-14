Песков заявил о планах провести «Прямую линию» с Путиным в 2023 году Фото: REUTERS

В Кремле рассчитывают, что в 2023 году состоится «прямая линия» президента России Владимира Путина. Такое заявление во вторник, 14 марта, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что да», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, будет ли в 2023 году «прямая линия» с президентом России.

Песков уточнил, что дата проведения «прямой линии» с президентом России на данный момент не определена, при этом он не исключил, что «прямую линию» могут совместить с Большой пресс-конференцией.

«Форматы востребованные, популярные. Не будем их забывать», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 21 февраля 2023 года президент России выступил с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Как писал сайт KP.RU выступление главы государства длилось 1 час и 45 минут.