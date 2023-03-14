Швеция не увидела интереса в запросе о российской группе по расследованию взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Швеции, комментируя запрос Москвы о создании группы по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сказала, что «не видит в этом интереса». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Нью-Йорке.

Отмечается, что в ответ на российский запрос о совместной группе по расследованию взрывов шведская прокуратура еще 18 ноября прошлого года заявила, что у нее «нет интереса в создании группы». Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер сказал о том, что такие изменения могут поставить под угрозу безопасность страны.

По словам собеседника издания, ответ на вопрос о возможном изъятии частей газопровода и о поиске частиц взрывчатки формален, «по сути, содержит отказ предоставить какие-либо документы».

Напомним, днем ранее, 13 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о желании Москвы провести объективное расследование взрывов на «Северных потоков», отметив, что это должно происходить при участии в расследовании российской стороны.