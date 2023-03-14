Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в сентябре 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать вероятности участия Владимира Путина в саммите G20, который планируется провести в Индии, в сентябре 2023 года. Как отметил Песков во время встречи с журналистами, это решение будет приниматься отдельно.

Песков подчеркнул, что вероятность участия Путина в этой встрече есть всегда, и исключать её не следует. При этом, Россия так или иначе задействована в работе G20, в том или ином формате, и без непосредственного участия президента в саммите.

Напомним, что в 2022 году на встречу лидеров G20 от России поехал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2020-2021 годах Путин участвовал в встречах, однако по видеосвязи. Последний год, когда президент лично приезжал на встречу - 2019, тогда саммит проходил в Японии.

Ранее KP.RU сообщал о том, как проходила встреча представителей разных стран на саммите министров иностранных дел G20 в Индии. Индийское правительство смогло тонко показать своё подтекстное отношение к разным странам, и Россию встретили куда лучше, чем страны ЕС.