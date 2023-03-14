Теракт в Новой Каховке произошел 14 марта 2023 года Фото: "КП" Архив

В Новой Каховке был совершен теракт. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив, что самодельное взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, в результате чего пострадал один человек.

«Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием», - приводит РИА Новости слова главы городского округа.

По предварительным данным, в результате теракта пострадал один человек, который был госпитализирован. «Его жизни ничего не угрожает», - отметил Леонтьев.

Напомним, сегодня, 14 марта, Леонтьев сообщил о постоянных попытках украинских диверсионных групп перейти на левобережье Херсонской области. Как писал сайт KP.RU, по его словам, диверсанты стараются проникнуть на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), однако все их попытки пресекаются.