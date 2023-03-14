Участники митинга за традиционные ценности в Тбилиси сбросили флаг ЕС с парламента Грузии

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Участники митинга за традиционные ценности, который проходит в Тбилиси во вторник, 14 марта, сбросили флаг Европейского союза, с парламента Грузии, повесив на его место флаг Греции. Об этом сообщает собкор «Комсомольской правды».

В акции принимают участие сторонники партии «Консервативное движение» и движения Alt-Info, выступающие против влияния западных стран, а также критикующие участников акций против закона об иноагентах, проходивших накануне.

Участники протеста выступают за сохранение семейных ценностей и стабильности в Грузии, а также против иностранного влияния на Грузию.

Напомним, в ранее, около парламента Грузии проходили акции против законопроекта об иноагентах. В правящей партии «Грузинская мечта» изначально заявили о намерении встретиться с населением для того, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» документа, однако в минувшую пятницу, 10 марта, рассмотрение этого проекта было прекращено на фоне протестов, который министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил с киевским «майданом».