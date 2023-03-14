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НовостиПроисшествия14 марта 2023 10:02

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник

Последствия на земле уточняются
Сергей КУДРИН
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат. Он рухнул в частном секторе, повреждения на земле в полной мере ещё уточняются. Об этом Гладков пишет в своих социальных сетях.

Сообщается, что беспилотник упал в частном секторе. Его обломки попали на гараж, а также крышу одного из домовладений в Белгородском районе. Оперативные службы, как пишет губернатор области, уже находятся на месте происшествия.

Данные о возможных пострадавших в ведомства региона пока не поступали, предварительно – обошлось без них. Полный спектр разрушений уточняется, белгородские службы проводят традиционный подомовой обход в районе происшествия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 13 марта 2023 года системы ПВО сбили над Белгородской областью сразу четыре ракеты, запущенные с украинских территорий.