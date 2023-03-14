Белгородский губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат. Он рухнул в частном секторе, повреждения на земле в полной мере ещё уточняются. Об этом Гладков пишет в своих социальных сетях.

Сообщается, что беспилотник упал в частном секторе. Его обломки попали на гараж, а также крышу одного из домовладений в Белгородском районе. Оперативные службы, как пишет губернатор области, уже находятся на месте происшествия.

Данные о возможных пострадавших в ведомства региона пока не поступали, предварительно – обошлось без них. Полный спектр разрушений уточняется, белгородские службы проводят традиционный подомовой обход в районе происшествия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 13 марта 2023 года системы ПВО сбили над Белгородской областью сразу четыре ракеты, запущенные с украинских территорий.