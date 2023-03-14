В 2023 году специалисты обновят деформационные швы на 37 мостах, эстакадах и в тоннелях

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в телеграмм-канале о некоторых работах, которые планируется провести в 2023 году на столичных дорогах.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут ремонт и замену конструкций деформационных швов на 37 мостовых сооружениях – путепроводах, эстакадах, мостах и тоннелях. Эти работы выполняются в рамках содержания инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются, – пояснил Петр Бирюков. - В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар».

Напомним, что деформационные швы – это специальные стыки в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они предназначены для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций. На каждом сооружении в соответствии с технологией разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего будут проведены армирование и бетонирование.

Выполнение таких комплексных работ позволит повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

При проведении ремонта движение транспорта будет частично ограничено.

Работы планируется провести на следующих объектах:

- тоннели Московский 1 и 2, Киевское шоссе, 25,8 км;

- путепровод Осташковское шоссе, 1км;

- путепровод Семеновский, Семеновский проезд;

- путепровод Бутово МКАД, Куликовская улица;

- мост Ховрино-Борисово, Люблинская улица;

- мост Яузский ТТК, внутреннее кольцо, ТТК.