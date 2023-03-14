Глава МИД Лавров заявил, что Запад навязывает войну России

Россия уважает законные интересы других стран Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов обвинил Запад в эскалации отношений с Россией. По мнению дипломата, Запад ошибочно считает нашу страну препятствием на пути к их доминированию в мире.

"Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире" – заявил политик.

Лавров отметил, что Россия не пытается никого сдерживать в реализации законных интересов. Однако, по мнению Лаврова, когда речь идет о желании подчинить весь мир, русский народ, как и подавляющее большинство мировых цивилизаций, не может молчать и должно сказать свое веское слово из чувства справедливости.

Отдельно министр отметил ценность той позиции, которую исповедовал Николай Малинов и другие философы и общественные деятели – Россия "не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было".

Напомним, ранее на учредительном конгрессе Международного движения русофилов Лавров отметил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран.