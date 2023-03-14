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НовостиПолитика14 марта 2023 10:25

Глава МИД Лавров заявил, что Запад навязывает войну России

Лавров считает, что Запад ошибочно считает нас препятствием на их пути
Сергей ЧИКОВ
Россия уважает законные интересы других стран

Россия уважает законные интересы других стран

Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов обвинил Запад в эскалации отношений с Россией. По мнению дипломата, Запад ошибочно считает нашу страну препятствием на пути к их доминированию в мире.

"Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире" – заявил политик.

Лавров отметил, что Россия не пытается никого сдерживать в реализации законных интересов. Однако, по мнению Лаврова, когда речь идет о желании подчинить весь мир, русский народ, как и подавляющее большинство мировых цивилизаций, не может молчать и должно сказать свое веское слово из чувства справедливости.

Отдельно министр отметил ценность той позиции, которую исповедовал Николай Малинов и другие философы и общественные деятели – Россия "не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было".

Напомним, ранее на учредительном конгрессе Международного движения русофилов Лавров отметил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран.