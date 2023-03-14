Михаил Боярский намерен завершить актерскую карьеру в театре из-за здоровья Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с «Пятым каналом» заявил о своем намерении завершить актерскую карьеру в театре, указав на то, что такое решение было принято в связи с состоянием его здоровья.

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», - сказал актер.

Боярский заявил, что решение об уходе из театра было прежде всего связано с проблемами со здоровьем, в том числе указав на осложнения после коронавирусной инфекции.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был», - сказал актер, отметив, что «свои следы оставляет все», а постковидный синдром артист назвал чудовищным состоянием.

Напомним, Боярский заболел коронавирусной инфекцией в 2021 году. Тем временем, сын актера рассказал spb.kp.ru, что его отец не собирается уходить их киноиндустрии.