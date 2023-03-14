Песков заявил, что банковская система Россия застрахована от возможного кризиса в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банковская система России в определенной степени застрахована от негативного воздействия кризиса, который на данный момент разворачивается в США. Такое заявление во вторник, 14 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что такую подстраховку обеспечили антироссийские санкционные ограничения.

«Наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом», - заявил представитель Кремля, добавив, что «нет худа без добра».

Как писал сайт KP.RU, ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что после многочисленных антироссийских санкций Россия не почувствует никаких изменений на фоне возможного кризиса США.

Напомним, один из крупнейших американских банков Silicon Valley обанкротился за два дня, что произошло после неудачной операции с ценными бумагами, а позже закрылся и другой банк в США Signature Bank.