Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию участников спецоперации

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию всех участников спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла поправки о введении уголовной ответственности за дискредитацию и фейки об участвующих в специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Как писал сайт KP.RU, изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации.

Согласно принятому документу, за дискредитацию любых участниках спецоперации, если это повлекло тяжкие последствия, будет максимальная мера наказания до 15 лет лишения свободы. Нарушителя могут также оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или привлечь к принудительным работами до пяти лет.

Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за дискредитацию ВС России, а также призывы к антироссийским санкционным ограничениям.