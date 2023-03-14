Байден забыл, главнокомандующий ли он

Президент Америки задался интересным вопросом Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая на военной базе в Калифорнии, решил уточнить свою военную должность. Обращаясь к экипажу линкора “Миссури”, Байден сказал: "Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?"

На базе в Калифорнии президент Байден выступал, стоя на трибуне с Британским премьером Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. В ходе встречи они обсудили реализацию стратегического партнерства AUKUS, которое предусматривает создание атомного подводного флота Австралии.

Джо Байден неоднократно отличился за время своего срока правления в США разными казусами, которые связывают с его преклонным возрастом. Например, несколько дней назад Байден случайно назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился, а в начале марта он вышел к журналистам для беседы и сразу ушел, не сказав ни слова.