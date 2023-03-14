Кубинский посол надеется, что россияне смогут расплачиваться картой «Мир» на Кубе летом 2023 года Фото: EAST NEWS

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, во время беседы с журналистами, рассказал о том, что стороны уже давно обсуждают возможность внедрения российской банковской системы «Мир» на острове, а также назвал сроки предполагаемого запуска этого проекта, о чём пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что уже летом 2023 года российская система, вероятно, будет внедрена на Кубе, и россияне смогут расплачиваться своими картами в местных ресторанах и магазинах. Впрочем, Пенья также уточнил, что не может назвать точную дату, и лишь выражает надежду на то, что к лету вопрос будет полностью решён.

Сейчас между сторонами возникает ряд трудностей с внедрением «Мира» на Кубе, однако, вероятно, это решение будет крайне полезным для развития российского туризма на этом острове.

Ранее KP.RU сообщал о том, что кубинские банки подключились к российской системе «Мир», что сделало возможным обмен валюты и проведение иных банковских операций с картами из России.