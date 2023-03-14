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НовостиЭкономика14 марта 2023 11:11

Кубинский посол надеется, что россияне смогут расплачиваться картой «Мир» на Кубе летом 2023 года

Россия и Куба уже давно обсуждают возможность внедрения банковской системы «Мир» на острове
Сергей КУДРИН
Кубинский посол надеется, что россияне смогут расплачиваться картой «Мир» на Кубе летом 2023 года

Кубинский посол надеется, что россияне смогут расплачиваться картой «Мир» на Кубе летом 2023 года

Фото: EAST NEWS

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, во время беседы с журналистами, рассказал о том, что стороны уже давно обсуждают возможность внедрения российской банковской системы «Мир» на острове, а также назвал сроки предполагаемого запуска этого проекта, о чём пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что уже летом 2023 года российская система, вероятно, будет внедрена на Кубе, и россияне смогут расплачиваться своими картами в местных ресторанах и магазинах. Впрочем, Пенья также уточнил, что не может назвать точную дату, и лишь выражает надежду на то, что к лету вопрос будет полностью решён.

Сейчас между сторонами возникает ряд трудностей с внедрением «Мира» на Кубе, однако, вероятно, это решение будет крайне полезным для развития российского туризма на этом острове.

Ранее KP.RU сообщал о том, что кубинские банки подключились к российской системе «Мир», что сделало возможным обмен валюты и проведение иных банковских операций с картами из России.