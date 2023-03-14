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НовостиОбщество14 марта 2023 11:10

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 14 марта 2023 года

Сирены начали звучать примерно 14.00 мск
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 14 марта 2023 года

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 14 марта 2023 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины во вторник, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным, которая предоставляет онлайн-карты, воздушная тревога на Украине прозвучала примерно 14.00 мск. Ранее во вторник, 14 марта, сирены систем оповещения уже звучали в ряде украинских областей, однако спустя некоторое время украинские власти приняли решение ее отменить.

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 марта, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Как писал сайт KP.RU, сирены систем оповещения завыли в Днепропетровской, Полтавской, а также Сумской и Харьковской областях.

Тем временем, председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений украинской энергетической инфраструктуры из-за российских ударов.