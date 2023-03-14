Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 14 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины во вторник, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным, которая предоставляет онлайн-карты, воздушная тревога на Украине прозвучала примерно 14.00 мск. Ранее во вторник, 14 марта, сирены систем оповещения уже звучали в ряде украинских областей, однако спустя некоторое время украинские власти приняли решение ее отменить.

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 марта, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Как писал сайт KP.RU, сирены систем оповещения завыли в Днепропетровской, Полтавской, а также Сумской и Харьковской областях.

Тем временем, председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений украинской энергетической инфраструктуры из-за российских ударов.