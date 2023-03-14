Инвестиции в основной капитал в Тюменской области достигли рекордных значений

Источник: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

«Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные – продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования», – подчеркнул Александр Моор.

Глава области добавил, что рост инвестиций в 2022 году по сравнению с 2021-м составил рекордные 152%.

Александр Моор пояснил, что в минувшем году предприниматели активно перестраивались на «отечественные рельсы». Для бизнеса освободились новые ниши, в том числе, те, которые ранее были заняты компаниями из недружественных государств. Внутри страны вырос спрос на продукцию и услуги. А предприниматели смогли использовать открывшиеся возможности.

«Как видим, прогнозы о том, что наша экономика будет лежать в руинах, не сбылись. Мы открыты для сотрудничества. В Тюменской области любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне», – сказал Александр Моор и отметил, что все ветви власти открыты для сотрудничества. Любой инвестор может рассчитывать на поддержку, как на региональном, так и на муниципальном уровне.