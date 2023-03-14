Житель Херсонской области попытался сжечь российский флаг и чуть не загорелся сам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 34-летнего безработного жителя города Алешки в Херсонской области, который выложил в интернете видео, где он под украинскую музыку пытается поджечь российский флаг. Об этом во вторник, 14 марта, сообщило МВД Медиа.

«Злоумышленником оказался 34-летний безработный житель города Алешки, ранее попадавший в поле зрения стражей правопорядка за пьяный дебош», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что в определенный момент огонь перекинулся под ноги мужчину, «создав к тому же угрозу возгорания его самого и домовладения». Сообщается, что триколор мужчина похитил с одного из административных зданий после распития алкогольных напитков, а дома у задержанного обнаружили 20 коробок с коньяком.

Против жителя Херсонской области было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над флагом Российской Федерации».

Напомним, сегодня, 14 марта, по делу о госизмене был арестован житель Комсомольска-на-Амуре. Как сообщалось, мужчина пытался передать данные украинской разведке.