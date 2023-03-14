Шойгу поручил удвоить объем производства высокоточных средств поражения

Шойгу поручил вдвое увеличить производство высокоточных боеприпасов Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с руководством корпорации “Тактическое ракетное вооружение” и органов военного управления поручил увеличить объем производства высокоточных припасов в два раза. Об этом в понедельник, 13 марта 2023 года, сообщили в Минобороны РФ.

Перед совещанием, Шойгу проверил ход выполнения оборонного заказа на предприятии ОПК “Тактическое ракетное вооружение” в Московской области. Министру показали технологический процесс и производственные линии сборки высокоточных боеприпасов. Руководство предприятия показало запущенные в серийное производство образцы новейшего вооружения.

Шойгу отметил, что компания “тактическое ракетное вооружение” достойно выполняет заказ, однако, несмотря на увеличение объемов выпуска в этом году, поручил удвоить выпуск продукции. По его словам, у предприятия есть достаточные ресурсы для этого.

"Поэтому задача жесткая, но выполнимая", — сказал Шойгу.

Напомним, недавно министр обороны РФ Шойгу обсудил вопросы по непрерывному обеспечению войск боеприпасами и заслушал на совещании всех командующих группировками, участвующих в проведении специальной военной операции.