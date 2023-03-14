ВСУ обстреляли Кировский район Донецка 14 марта 2023 года

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк из артиллерии НАТО Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины 14 марта 2023 года в 13:30 мск обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии НАТО. Всего по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрел проводился со стороны населенного пункта Галициновка. Об этом сообщило в своем телеграмм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Город Донецк регулярно подвергается обстрелу со стороны украинской армии. 13 марта 2023 года представительство ДНР сообщило о прилете пяти артиллерийских снарядов пл Киевскому району, а 12 марта украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ 11 марта погиб восьмилетний мальчик, и еще одна местная жительница получила ранения. Всего за тот день Киев трижды обстрелял город из артиллерии НАТО.