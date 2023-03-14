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НовостиОбщество14 марта 2023 12:13

СПЧ предложил ввести систему учета всех собак в России

Это должно сократить количество случаев нападения собак на людей, полагают в Совете
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СПЧ предложил ввести систему учета всех собак в России

СПЧ предложил ввести систему учета всех собак в России

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России направил в правительство РФ предложение по введению системы учета всех собак в стране.

«Совет совместно с Российской кинологической федерацией подготовил предложения и направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину…ввести систему регистрационного учета всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы», – сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Кроме того, в Совете предлагают пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, так как нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке. Также в СПЧ считают необходимым изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека и установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с питомцами.

Среди предложений, направленных правительству, также есть инициативы по увеличению числа площадок для выгула и дрессировки собак в крупных городах и поддержке усилий кинологов по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения случаев продажи больных щенков. Предложенные меры должны предотвратить случаи нападения собак на людей, полагают в СПЧ.

Напомним, ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что для решения проблемы бездомных собак в России необходимо создать единую базу учета всех животных.