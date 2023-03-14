Глава Крыма Аксёнов допустил провокации Киева из-за годовщины воссоединения полуострова с Россией, фото: соцсети Сергея Аксёнова

Глава Крыма Сергей Аксёнов, во время встречи с журналистами, заявил о том что киевский режим может попытаться устроить некую провокацию, приуроченную к 18 марта, и намекнул на готовность к подобному развитию событий.

По словам Аксёнова, Киев не захочет упускать возможность устроить «какую-нибудь гадость» в день, который обозначит девятую годовщину воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией.

Ранее сайт KP.RU писал, что полуостров Крым официально стал частью России в 2014 году, по итогам проведённого во всём регионе референдума. Организовали его после того, как на Украине произошёл государственный переворот. 96,77 % избирателей в Крыму проголосовали за присоединение к России, и 95,6 % - в Севастополе. Жители полуострова проголосовали за это решение демократическим путём, в соответствии с уставом ООН.