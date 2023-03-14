Командир "Ахмата" Алаудинов допустил, что Артемовск удерживают семь-десять тысяч бойцов ВСУ

Российские военные продолжают освобождение Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могли привлечь около десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска. Об этом рассказал командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире телеканала “Россия 1”. По его словам, точно оценить количество бойцов Киева, участвующих в защите сложно, но в город точно было отправлено от семи до десяти тысяч военных.

Отдельно Алаудинов заметил, что Киев вывел из города высококвалифицированных бойцов, и заменил их на мобилизованных, которые, по его словам, погибают там сотнями. Он отметил, что в данный момент не имеет информации о том, какую часть из этой группировки уже удалось уничтожить российским силам.

О критических потерях ВСУ в Артемовске ранее сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, потери ВСУ в городе настолько большие, что Киеву приходится перебрасывать резервы из Днепропетровской области, которые готовились для планируемого контрнаступления.

О значимости Артемовска ранее высказался президент Украины Зеленский, по его словам, взятие Артемовска российскими военными развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.