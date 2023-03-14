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НовостиЭкономика14 марта 2023 12:35

Инвестор Роберт Кийосаки предсказал банкротство швейцарского банка Credit Suisse

Причиной краха станет обрушение рынка облигаций, заявил финансист
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Инвестор Кийосаки предсказал банкротство швейцарского банка Credit Suisse

Инвестор Кийосаки предсказал банкротство швейцарского банка Credit Suisse

Фото: REUTERS

Одному из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse грозит скорое банкротство, считает американский инвестор и финансовый обозреватель Роберт Кийосаки.

«Я говорил о Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», – заявил специалист в эфире телеканала Fox Business.

Напомним, в 2008 году Кийосаки предсказал крах банка Lehman Brothers.

Ранее стало известно, что пенсионные фонды ряда стран, в том числе Европы и Азии, потеряли миллионы долларов из-за краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

Напомним, Silicon Valley Bank, который был одним из крупнейших банков в США, обанкротился всего за два дня, а через некоторое время был закрыт Signature Bank в Нью-Йорке.

Между тем французский политик Флориан Филиппо прогнозирует Третью мировую войну из-за краха запданых банков.