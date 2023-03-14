Инвестор Роберт Кийосаки предсказал банкротство швейцарского банка Credit Suisse

Инвестор Кийосаки предсказал банкротство швейцарского банка Credit Suisse Фото: REUTERS

Одному из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse грозит скорое банкротство, считает американский инвестор и финансовый обозреватель Роберт Кийосаки.

«Я говорил о Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», – заявил специалист в эфире телеканала Fox Business.

Напомним, в 2008 году Кийосаки предсказал крах банка Lehman Brothers.

Ранее стало известно, что пенсионные фонды ряда стран, в том числе Европы и Азии, потеряли миллионы долларов из-за краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

Напомним, Silicon Valley Bank, который был одним из крупнейших банков в США, обанкротился всего за два дня, а через некоторое время был закрыт Signature Bank в Нью-Йорке.

Между тем французский политик Флориан Филиппо прогнозирует Третью мировую войну из-за краха запданых банков.