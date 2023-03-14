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НовостиНаука14 марта 2023 13:20

Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором второй раз за месяц

Аналогичный случай произошел неделю назад
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором второй раз за месяц, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня орбита МКС второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», – говорится на сайте госкорпорации.

Уточняется, что двигателя корабля проработали 155 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. Благодаря этому средняя высота орбиты МКС увеличилась на 500 метров и составила 419 километров.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта МКС удалось увести от столкновения с космическим мусором при помощи корабля «Прогресс МС-22». Тогда двигатели выдали импульс величиной 0,7 м/с, и после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,2 километра, составив 418,6 километра.