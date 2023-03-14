Назван самый неугоняемый автомобиль в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самым непопулярным автомобилем среди угонщиков в России стала модель Peugeot 308. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса «Автотека», который провел анализ статистики реальной эксплуатации автомобилей с пробегом, размещенных к продаже с октября прошлого года по март этого года.

Согласно представленным данным, именно эта модель автомобиля за последние полгода ни разу не была указана в угоне среди проверенных машин.

Кроме того, в пятерке лидеров среди неугоняемых автомобилей оказались Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Kaptur и Toyota Avensis.

Напомним, ранее «Известия» привела статистику Росгосстраха по самым угоняемым автомобилями, которыми были названы Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai, Solaris, Kia Sportage, а также Mazda 6 и Lada Niva.

Тем временем автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT дал советы, как защитить автомобиль от угона, отметив, что для дополнительной безопасности лучше ставить машину в гараж или на охраняемую стоянку.

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