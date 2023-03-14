Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об упрощённом признании военных пропавшими и погибшими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В госдуму были внесены законопроекты, посредством которых члены рабочей группы по вопросам СВО хотят упростить процесс признания военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. Об этом сообщает секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, если законопроекты пройдут слушания и будут приняты, для признания бойца погибшим будет достаточно заявления его командира, который лично был свидетелем гибели солдата. Благодаря этому процедуру удастся заметно упростить, и она больше не будет растягиваться на долгие месяцы или годы.

Согласно нынешним нормам, чтобы признать военнослужащего пропавшим без вести, с момента окончания боевых действий должно пройти не менее двух лет. Новый законопроект сокращает это время до полугода, и бойца признают таковым, если не будет подтверждений обратного или его гибели.

Сообщается, что обсуждаемый регламент затрагивает все подобные случаи, имеющие место быть после 24 февраля 2022 года. Длительная процедура, уверен Турчак, не только усложняет работу, но и очень надолго оставляет семьи погибших без информации, льгот, соцподдержки и компенсационных выплат.

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