Путин заявил о росте зарплат и продаж в России Фото: REUTERS

Реальный рост заработных плат в России вырос, из-за чего выросли и продажи на внутреннем рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ.

«У нас произошло небольшое снижение уровня реальной заработной платы и доходов, но тенденция идет на повышение. В целом по стране небольшой рост идет. Растут продажи на внутреннем рынке, безработица оказалась на минимальном уровне. Даже до пандемии было 4,7%, а сейчас – 3,6%», – сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент поручил правительству разработать меры по росту реальных зарплат населения и снижению уровня бедности и неравенства населения по доходам в 2023 году. Кроме того, российский лидер призвал добиться в этом году увеличения ожидаемой продолжительности жизни и роста рождаемости.

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