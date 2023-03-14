Визажист объяснила разницу между люксовой и бюджетной косметикой Фото: Shutterstock

Визажист Яна Панфиловская в беседе с «Газетой.Ru» назвала дорогие компоненты, экстракты и отдушки главным отличием косметики люкс-сегмента, отметив, что более простое сырье, которое используют бюджетные производители, не делает продукцию плохой или же вредной для кожи.

«В дорогой косметике используются дорогие компоненты, экстракты и отдушки, в бюджетном сегменте - более простое сырье. Однако, это не говорит о том, что такая косметика будет вредной или плохой», - заявила специалист.

Панфиловская отметила, что упаковка является одним из основных ценообразующих факторов. По ее словам, люксовые бренды могут тратить деньги на качественный материал упаковки, который будет смотреться дорого, привлекая тем самым покупателей. Тем временем производители бюджетной косметики могут предпочесть отдать больше денег на хороший состава.

Специалист посоветовала выбирать косметику, исходя не из стоимости, а из ее состава.

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