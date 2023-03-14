Терапевт назвала неочевидные причины охриплости голоса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт Юлия Коваленко в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что причиной осипшего голоса может стать вирусные или бактериальные инфекции дыхательных путей, но также и более опасные заболевания.

Специалист предупредила, что охриплость голоса, которая наблюдается длительное время, может являться признаком новообразования гортани и глотки, то есть папилломы или опухоли, а также, охриплость сигнализирует о венерических инфекциях, в том числе гонорея, хламидиоз и ларингиты.

«Часто охриплость может быть проявлением или последствием инсульта, а также признаком повреждения шеи - хрящей гортани, удушения и травм. Иногда организм реагирует сиплостью при аллергической реакции», - отметила специалист.

Коваленко также сообщила, что причиной охриплости может быть и курение, а также «к осиплости нахождение в запыленной атмосфере, общее перегревание или переохлаждение».

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