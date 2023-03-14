Кинолог рассказал, что делать, если собака укусила хозяина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО заявил, что если собака укусила хозяина, то нельзя оставлять подобное поведение без внимания, отметив, что животные кусают, когда играют, ощущают боль, боятся или пытаются защититься.

По его словам, в данном случае необходимо найти причину этого укуса и работать с ней.

«В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у нее нет плана мести, она не старается кого-то проучить. Укус - это одна из нормальных реакций собаки на происходящее», - заявил эксперт, уточнив, что причину такого поведения нужно найти «для того, чтобы исправить ситуацию и скорректировать поведение».

Голубев рекомендовал после укуса прекратить любое действие с питомцем, строго подав команду «Нельзя!», показав таким образом, что такое поведение запрещено, а позже выяснить причину.

Голубев ранее заявлял о том, что маленькие собаки нуждаются в дрессировке. Как сообщал телеканал «360», по его словам, в противном случае питомец может стать агрессивным и непослушным.

В Российской кинологической федерации, тем временем, назвали самые опасные аксессуары для собак. Как сообщал ОТР, эксперты отметили электрические и строгие ошейники, а также игрушки из вспененного поливинилхлорида.