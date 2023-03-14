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НовостиОбщество14 марта 2023 14:15

Кинолог рассказал, что делать, если собака укусила хозяина

Кинолог Голубев призвал хозяев не оставлять без внимания укус собаки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кинолог рассказал, что делать, если собака укусила хозяина

Кинолог рассказал, что делать, если собака укусила хозяина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО заявил, что если собака укусила хозяина, то нельзя оставлять подобное поведение без внимания, отметив, что животные кусают, когда играют, ощущают боль, боятся или пытаются защититься.

По его словам, в данном случае необходимо найти причину этого укуса и работать с ней.

«В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у нее нет плана мести, она не старается кого-то проучить. Укус - это одна из нормальных реакций собаки на происходящее», - заявил эксперт, уточнив, что причину такого поведения нужно найти «для того, чтобы исправить ситуацию и скорректировать поведение».

Голубев рекомендовал после укуса прекратить любое действие с питомцем, строго подав команду «Нельзя!», показав таким образом, что такое поведение запрещено, а позже выяснить причину.

Голубев ранее заявлял о том, что маленькие собаки нуждаются в дрессировке. Как сообщал телеканал «360», по его словам, в противном случае питомец может стать агрессивным и непослушным.

В Российской кинологической федерации, тем временем, назвали самые опасные аксессуары для собак. Как сообщал ОТР, эксперты отметили электрические и строгие ошейники, а также игрушки из вспененного поливинилхлорида.