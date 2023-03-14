СК России возбудил дело после покушения на замглавы администрации Каховского района Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с покушением на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.

«13 марта 2023 неустановленное лицо заложило в непосредственной близости от входа в кафе, расположенного в Новой Каховке, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате заместитель главы ВГА Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения», – говорится в Telegram-канале СК РФ.

Замглавы администрации был доставлен больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта ФСБ России предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По данным спецслужбы, организатором покушения был находящийся под контролем Службы безопасности Украины Денис Капустин, который принимал участие в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.